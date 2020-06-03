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منوعات

ظل في غيبوبة لمدة 32 يوما.. رضيع عمره 5 أشهر ينجو من كورونا بمعجزة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:02 م
ظل في غيبوبة لمدة
ظل في غيبوبة لمدة 32 يومًا.. رضيع ينجو بمعجزة من كورونا
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هدير علاء
نجا رضيع برازيلي عمره 5 أشهر بمعجزة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن ظل في غيبوبة لمدة 32 يومًا بسبب العدوى المميتة، التي تجاوز عدد الإصابات بها حول العالم حتى الآن 6 ملايين حالة إصابة. 

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأن الأطباء المعالجين للطفل "دوم" قرروا وضعه في غيبوبة مستحثة طبيًا بعد أن أمضى 22 يومًا في أحد المستشفيات إثر إصابته بـ"كورونا". 


وكان قد تم تشخيص إصابته بالفيروس في مستشفى خاص بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وظل بالمستشفى في المجمل لمدة 54 يومًا، من بينها 32 يومًا في غيبوبة على جهاز التنفس الصناعي.

ووصف "واجنر أندرادي"، والد الرضيع، نجاة نجله من الفيروس بأنها بمثابة "معجزة"؛ وتحدث كذلك عن الأعراض المرضية التي عانى منها الطفل، موضحًا أنه أصيب بصعوبة في التنفس، وافترض الأطباء في البداية أنه يعاني من عدوى بكتيرية، ولم يساعد العلاج الذي وصفوه له في تحسن حالته، وساء وضعه الصحي في أعقاب ذلك، حتى قرر والداه اصطحابه إلى مستشفى آخر.

وأكدت الفحوصات الطبية آنذاك إصابته بفيروس "كورونا"، في حين أنه ليس لدى والديه فكرة عن كيفية إصابته بالعدوى تحديدًا، لكن يوجد احتمال بأن يكون قد أصيب خلال زيارة لمنزل أحد الأقارب.


وأشار تقرير الصحيفة البريطانية إلى أنه بعد قضاء الرضيع قرابة شهرين في المستشفى بعد وقت قصير من ولادته، فإنه سيكون في إمكانه أخيرًا الاحتفال ببلوغه عمر ستة أشهر بمنزل عائلته، ومن المقرر أن يحتفل أقاربه معه بهذه المناسبة في الرابع عشر من يونيو الجاري عبر مكالمات الفيديو.
ظل في غيبوبة لمدة 32 يوما.. رضيع عمره 5 أشهر ينجو من كورونا بمعجزة
ظل في غيبوبة لمدة 32 يوما.. رضيع عمره 5 أشهر ينجو من كورونا بمعجزة
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