ظل في غيبوبة لمدة 32 يوما.. رضيع عمره 5 أشهر ينجو من كورونا بمعجزة

نجا رضيع برازيلي عمره 5 أشهر بمعجزة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن ظل في غيبوبة لمدة 32 يومًا بسبب العدوى المميتة، التي تجاوز عدد الإصابات بها حول العالم حتى الآن 6 ملايين حالة إصابة.





وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأن الأطباء المعالجين للطفل "دوم" قرروا وضعه في غيبوبة مستحثة طبيًا بعد أن أمضى 22 يومًا في أحد المستشفيات إثر إصابته بـ"كورونا".









وكان قد تم تشخيص إصابته بالفيروس في مستشفى خاص بمدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية، وظل بالمستشفى في المجمل لمدة 54 يومًا، من بينها 32 يومًا في غيبوبة على جهاز التنفس الصناعي.





ووصف "واجنر أندرادي"، والد الرضيع، نجاة نجله من الفيروس بأنها بمثابة "معجزة"؛ وتحدث كذلك عن الأعراض المرضية التي عانى منها الطفل، موضحًا أنه أصيب بصعوبة في التنفس، وافترض الأطباء في البداية أنه يعاني من عدوى بكتيرية، ولم يساعد العلاج الذي وصفوه له في تحسن حالته، وساء وضعه الصحي في أعقاب ذلك، حتى قرر والداه اصطحابه إلى مستشفى آخر.





وأكدت الفحوصات الطبية آنذاك إصابته بفيروس "كورونا"، في حين أنه ليس لدى والديه فكرة عن كيفية إصابته بالعدوى تحديدًا، لكن يوجد احتمال بأن يكون قد أصيب خلال زيارة لمنزل أحد الأقارب.







