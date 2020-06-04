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أخبار العالم

بوليفيا.. لافتات على منازل المصابين بكورونا المنتهكين للحجر الصحي

الخميس 04/يونيو/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت سلطات  مدينتي لاباز وإل إلتو في بوليفيا أمس، الأربعاء، أنها ستعلق لافتات على منازل المصابين بفيروس كورونا المستجد ممن يرفضون الالتزام بتدابير الحجر الصحي، مع تزايد الانتهاكات للإجراءات الوقاية من قبل عددٍ من المرضي. 

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وزير الأشغال العامة إيفان أرياس قوله، "بالنسبة إلى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الرافضين عزل أنفسهم، سنضع لافتة على منزلهم كُتب عليها (كوفيد - 19) موجود هنا".

وتحدث أرياس عن حالات كثيرة تُنتهك فيها إجراءات العزل من قِبل مرضى مصابين بكورونا، ذاكرًا عائلة كانت على بيّنة بأنها مصابة ووقّعت على إعلان شرف يؤكد عكس ذلك لتتمكن من الصعود إلى طائرة تقوم برحلة داخلية.. وبعد ذلك وُضع طاقم الطائرة برمّته في الحجر الصحي.

وأكد "لا يمكننا تحمل أن يعرّض أناس لا يتحلون بالمسؤولية حياة الشعب للخطر".
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