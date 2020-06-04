برلمان هونج كونج يمرر قانون النشيد الوطني المثير للجدل





مرر برلمان هونج كونج، اليوم الخميس، قانون تجريم إهانة النشيد الوطني للصين، والذي أثار جدلًا شديدًا على الساحة المحلية والدولية، واندلعت بسببه احتجاجات عديدة في البلاد.





وبحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، فإن إقرار القانون يعني أن السخرية من أغنية تسمى "مسيرة المتطوعين" والإساءة لها، يمكن أن تسفر عن حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامات تصل إلى ستة آلاف دولار.





وهزت هونج كونج العام الماضي، سبعة شهور من الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديمقراطية والتي غذتها سنوات من المخاوف المتزايدة من سعي بكين إلى النيل من حريات المدينة.





والعام الماضي اجتاحت احتجاجات مطالبة بالديمقراطية شابها العنف عادة المدينة وكانت اندلعت في البداية اعتراضا على مشروع قانون تم سحبه يتعلق بترحيل المتهمين إلى بكين.



