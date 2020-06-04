إعارة لمدة عام.. ليفربول يقدم عرضا رسميا لضم ديمبيلي من بوشلونة

كشفت بعض الصحف الإيطالية عن رغبة فريق ليفربول في ضم عثمان ديمبيلي نجم فريق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، أن ليفربول قدم عرضا رسميا لـ برشلونة لـ ضم ديمبيلي كإعارة لمدة موسم واحد مع وضع بند شراء في العقد.
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وأضاف أن برشلونة لا يمانع في رحيل اللاعب في ظل إصابته المتكررة وعدم تقديم مستوى مميز مع الفريق منذ انضمامه موسم 2017 لـ تعريض رحيل نيمار لـ باريس سان جيرمان.
وانضم عثمان ديمبيلي لـ برشلونة مقابل 125 مليون يورو حيث شارك في 9 مباريات مع الفريق خلال الموسم الجاري ولكن إصابته في الركبة حالت دون استمرار مشاركته من شهر فبراير الماضي.