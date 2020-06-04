إطلاق التيار الكهربائي بمحطة كهرباء الحى المتميز بمدينة السادات

صرح المهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة السادات ، بأنه تم إطلاق التيار الكهربائى بمحطة كهرباء الحى المتميز بالمدينة بقدرة 375 ميجا / فولت/ أمبير، كما تم إدخال المحطة على الشبكة القومية الموحدة على جهد 220ك /فولت/أمبير.







وأشار المهندس علاء منيع إلى أن وأشار المهندس علاء منيع إلى أن القيمة الاستثمارية لمحطة الكهرباء تقدر بنحو 400 مليون جنيه، وهى من تنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.







وأوضح رئيس الجهاز أن المحطة تقوم بتغذية الحى المتميز ومناطق مجمع الصناعات الغذائية بجوار القرية التكنولوجية، والتوسعات المستقبلية بأحياء الزيتون والنخيل والروضة والريحان والشريط السياحي، بجانب تدعيم محطة محولات المنطقة الصناعية السادسة لخدمة المناطق الصناعية.





ولفت إلى تدعيم محطة محولات المطورين لخدمة التوسعات الجديدة بالمناطق الصناعية (مجمع الهناجر وقطع الأراضى الصناعية بمساحات مختلفة، ومنطقة المطورين الصناعية).



