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رياضة

بعد غياب طويل.. لويس سواريز جاهز لمواجهة ريال مايوركا بـ الدوري الإسباني

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:32 ص
لويس سواريز
لويس سواريز
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محمد السعيد
أصبح النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، جاهزا لمواجهة ريال مايوركا، المقرر لها 13 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.

وغاب لويس سواريز عن المشاركة مع برشلونة، منذ مطلع شهر يناير الماضي، بسبب معاناته من إصابة قوية في الركبة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن لويس سواريز تعافى تماما من إصابة الركبة، وأصبح جاهزا لمواجهة ريال مايوركا.

يذكر أن رابطة الدوري الإسباني، أعلنت موخرا، عودة مسابقة الليجا، بدءا من 11 يونيو الجاري، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
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