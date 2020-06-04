البورصة المصرية تربح 4.4 مليار جنيه بالمستهل بدعم مشتريات محلية

استهل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10507 نقطة.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 15.4 مليون ورقة مالية بقيمة 24 مليون جنيه، عبر تنفيذ 512 عملية لعدد 57 شركة، وارتفعت 26 شركة مقيدة بالبورصة فى مستهل التعاملات، وانخفضت أسهم 4 شركات، ولم تتغير مستويات 26 شركة.

وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب قدرها 4.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 563.063 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .