خلال أزمة كورونا.. خبير إدارة أزمات: مصر تغلبت على موجات فزع شديدة.. فيديو

قال خبير إدارة الأزمات محمد أبو المكارم، إن الوضع الحالي لإدارة أزمة فيروس كورونا فى مصر يتم بشكل قيادي مميز جدًا، لافتًا إلى أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تقوم بجهد على أعلى مستوى لإدارة الأزمة.





وأضاف خبير إدارة الأزمات، في لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن مصر نجحت في التغلب على موجات فزع شديدة، خاصة مع ما ينشر على السوشيال ميديا، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تسير بخطى ثابتة وجيدة جدًا وتتخذ القرار الصائب خلال إدارتها لأزمة انتشار فيروس كورونا.









وأوضح أن حجم الاستعداد الدولي لأزمة فيروس كورونا كان غير موجود بالمرة، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا هى أزمة مركبة ولها حسابات خاصة وفقًا لموجاتها، ولذلك يجب التعامل معها على أنها قادرة على تفريخ الكثير والكثير من الأزمات القادمة.









وأكد أن الاهتمام السريع من جانب القيادة الرئيسية لتدريب الكوادر الطبية على مواجهة فيروس كورونا عمل على إنقاذ الأرواح البشرية، مشيرا إلى أن هناك كثيرا من الترتيبات التى تم اتخاذها فور بدء موجة فيروس كورونا.











ولفت الخبير إلى أن مجلس الوزراء اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن تلك القرارات تكشف وعى القيادة السياسية والحكومة بمدى خطورة فيروس كورونا وحرصها على صحة المواطنين، مما ظهر فى تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا على مدار الثلاثة أيام الماضية.







