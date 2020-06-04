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حوادث

أمن القاهرة يحرر قضايا اتجار غير مشروع فى مستلزمات وأدوات طبية بدون ترخيص

الخميس 04/يونيو/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد صبرى
نجحت أجهزة مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، فى ضبط عدد من قضايا الاتجار غير مشروع فى المستلزمات والأدوات الطبية.

 تم ضبط المسئول عن مخزن مستلزمات طبية خاص بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وعُثر بداخل المخزن على (11648 عبوة محلول طبى- 1600 طن كلور- كمية كبيرة من المستلزمات الطبية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
     
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (3 أشخاص) وبحوزتهم (18 زجاجة كحول طبى) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وأيضا تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط (3 أشخاص) حال تواجدهم داخل محل ملك أحدهما وقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" باستخدام خامات مجهولة المصدر وبحوزتهم (كمية من الكمامات المصنعة بإجمالى 1319 كمامة- ماكينة تصنيع) بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
   
وتمكنت قوة تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بدائرة قسم شرطة الأميرية من ضبط عامل حال استقلاله سيارة أجرة وبحوزته 30000 كمامة "تحت التصنيع" مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأي مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة، وبحوزتهما (24 علبة بداخلهم كمية من الكمامات الطبية بإجمالى 22800 كمامة- 4 كراتين بداخلها أكياس فارغة لتعبئة الكمامات) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

 واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية من مدير وشريك بمصنع كائن بدائرة القسم لقيامه بتصنيع مستلزمات طبية "كمامات" داخل المصنع ملكه "بدون ترخيص" مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح  غير مشروعة، وذلك حال تواجده بالمصنع وعُثر بداخل المصنع على (750 كمامة طبية "معدة للبيع"- أدوات ومواد التصنيع)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أمن القاهرة يحرر قضايا اتجار غير مشروع فى مستلزمات وأدوات طبية بدون ترخيص
أمن القاهرة يحرر قضايا اتجار غير مشروع فى مستلزمات وأدوات طبية بدون ترخيص
أمن القاهرة يحرر قضايا اتجار غير مشروع فى مستلزمات وأدوات طبية بدون ترخيص
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