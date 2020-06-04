AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محمد أبو غنيمة.. ابن كفر الشيخ سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:37 م
صدى البلد
Advertisements
قسم المحافظات
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بنقل المحاسب محمد محمود ابوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة مرسى مطروح، ليتولى منصب السكرتير العام لمحافظة الفيوم، من بين حركة تنقلات واسعة، تتضمن حوالي ١٦١ قيادة، تضم ١٣ سكرتيرا عاما، و٧ سكرتير عام مساعد، و١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي "٨٩ رئيس مركز ومدينة، و٤٧ رئيس حي، و٥ ندب بديوان عام المحافظة". 

وبحسب بيان، الخميس، تأخر موعد الإعلان عن حركة المحليات بالمحافظات، أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا. 

اقرأ أيضا : 

وعن السيرة الذاتية للسكرتير العام الجديد للفيوم  "أبو غنيمة ابن محافظة كفرالشيخ، تقلد عدة مناصب منها رئيسا لمجلس مدينة سيدي سالم، ثم رئيسا لمجلس ومدينة فوة وحقق العديد من النجاحات في المجال العملي على أرض الواقع مما جعل القيادة السياسية تسند إليه منصب سكرتيرًا عاما مساعدا لمحافظة كفر الشيخ وحقق العديد والعديد من النجاحات ليست فقط على السبيل العملي فقط بل هو من القلائِل الذين يتمتعون بشعبية جارفة وحب من المواطنين لما لمسوة من من تواضع وتواصل وتنفيذ لروح القانون ومحاولة إزالة العثرات من أرض الواقع ، ثم تولي منصب سكرتيرا عاما لمحافظة مرسى مطروح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكرتير عام مطروح يسلم أهالي أصغر واحة مصرية ٧٠٠ كرتونة رمضانية و٣ رؤوس ماشية

السكرتير العام للفيوم يحرر 20 محضرا ودفع غرامة لـ5 مركبات مخالفين بسنورس

تعرف على حركة تنقلات رؤساء المدن بالبحر الأحمر

بالأسماء.. ننشر حركة المحليات الجديدة 2020

مواليد المنصورة وعمل بالمنوفية.. من هو اللواء أشرف موافي سكرتير عام كفرالشيخ الجديد

خلفا للواء أشرف موافي.. محمد عبدالفتاح سكرتيرا عاما للأقصر

ترشيحاتنا

تحذير شراء البطيخ على السكين ينقل كورونا

الإعلان عن الخطة التدريجية لعودة عدد من الأنشطة.. يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

طرح شقق لمحدودى الدخل بالقاهرة والجيزة والقليوبية قريبا.. اعرف التفاصيل

كدمات وكسر في الأنف.. شاب يعتدي على خطيبته حتى فقدت الوعى بسبب غيرته.. صور

دعاء الرزق في الصباح.. 10 أدعية تفتح لك أبواب الخير

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق ذكية.. احصل على أفضل سعر بيع لسيارتك المستعملة

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا