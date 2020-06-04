محمد أبو غنيمة.. ابن كفر الشيخ سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بنقل المحاسب محمد محمود ابوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة مرسى مطروح، ليتولى منصب السكرتير العام لمحافظة الفيوم، من بين حركة تنقلات واسعة، تتضمن حوالي ١٦١ قيادة، تضم ١٣ سكرتيرا عاما، و٧ سكرتير عام مساعد، و١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي "٨٩ رئيس مركز ومدينة، و٤٧ رئيس حي، و٥ ندب بديوان عام المحافظة".
وبحسب بيان، الخميس، تأخر موعد الإعلان عن حركة المحليات بالمحافظات، أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.
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وعن السيرة الذاتية للسكرتير العام الجديد للفيوم "أبو غنيمة ابن محافظة كفرالشيخ، تقلد عدة مناصب منها رئيسا لمجلس مدينة سيدي سالم، ثم رئيسا لمجلس ومدينة فوة وحقق العديد من النجاحات في المجال العملي على أرض الواقع مما جعل القيادة السياسية تسند إليه منصب سكرتيرًا عاما مساعدا لمحافظة كفر الشيخ وحقق العديد والعديد من النجاحات ليست فقط على السبيل العملي فقط بل هو من القلائِل الذين يتمتعون بشعبية جارفة وحب من المواطنين لما لمسوة من من تواضع وتواصل وتنفيذ لروح القانون ومحاولة إزالة العثرات من أرض الواقع ، ثم تولي منصب سكرتيرا عاما لمحافظة مرسى مطروح.