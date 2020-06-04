محمد أبو غنيمة.. ابن كفر الشيخ سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، قرارًا بنقل المحاسب محمد محمود ابوغنيمة، السكرتير العام لمحافظة مرسى مطروح، ليتولى منصب السكرتير العام لمحافظة الفيوم، من بين حركة تنقلات واسعة، تتضمن حوالي ١٦١ قيادة، تضم ١٣ سكرتيرا عاما، و٧ سكرتير عام مساعد، و١٤١ رئيس مركز ومدينة وحي "٨٩ رئيس مركز ومدينة، و٤٧ رئيس حي، و٥ ندب بديوان عام المحافظة".





وبحسب بيان، الخميس، تأخر موعد الإعلان عن حركة المحليات بالمحافظات، أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.





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