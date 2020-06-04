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حوادث

رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد: كيف تدافع عن الإرهابيين

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:40 م
جمال عيد
جمال عيد
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مصطفى رماح
واصل رواد السوشيال ميديا  هجومهم على الكاتب جمال عبد بسبب استمراره فى الدفاع عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

قال أحد رواد السوشيال ميديا : “ انت بتتقاضى كام من من الإخوان مقابل دفاعك عن عناصرها"، مضيفا : "جمال عيد لا يرى أن العناصر التي تحاكم أمام القضاء بتهمة ارتكاب أعمال العنف والتخريب إرهابيين .. ولكنه يرى أن من يتعدى عليه إرهابي !!".

وقال آخر: " إلى متى ستستمر في هذا الكذب والتدليس على المواطنين والدفاع عن الخونة .. بس ده كله من إفلاسك .. وهدفك واحد في كل الحالات وهو تخریب البلد".

ورد اخر عليه قائلا: "خطر العملاء والخونة الداعين للفوضى والتخريب لا يقل عن أبشع الفيروسات لأنهم بيحاولوا يدمروا عقول الشعوب مقابل حفنة من الأموال .. فما أحقرهم".

وأضاف : "المصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم الكذب فهم يعرفون المنافقين والخونة الذين يتقاتلون على التمويلات الخارجية المشبوهة".

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