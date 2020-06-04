إزالة 40 حالة تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بسوهاج

وأوضح محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة
نفذت إزالة فورية لحالتين تعد مخالفة لقانون البناء، حالة بقرية الوقدة على مساحة
2 قيراط، وحالة بقرية بني هلال على مساحة 12 متر، مشيرا الى أن مركز ومدينة البلينا
أزال 4 حالات للحفاظ على الأراضي الزراعية بالعرابة، وأولاد عليو، وبرديس، وإزالة حالتين
تعدي بقرية بهتا مخالفة لقانون البناء على مساحة 56 مترا.
وقال اإن مركز ومدينة سوهاج قام بإزالة حالتين تعد على أرض
زراعية بمساحة 270 مترا بقرية روافع القصير، ونجع الشيخ حمد، مشيرا إلى تنفيذ حالة إزالة
فورية لتعدي على أرض زراعية بمساحة قيراط ونصف، وإزالة حالتين تعد على أرض زراعية
بقرية جزيرة شندويل بمساحة 2.5 قيراط، بالإضافة إلى إيقاف أعمال البناء لـ 4 حالات
بمنطقة قلفاو، وتم مصادرة مواد ومعدات البناء.
وأشار إلى إزالة مركز ومدينة جرجا لـ 3 حالات إزالة فورية مخالفة بناء بدون ترخيص، حالة بالدور الخامس علوي بمساحة 200 متر مربع، وحالة بالدور الثامن علوي بمساحة 150 مترا مربعا، وحالة حائطين بمساحة 20 مترا بالطريق العام بمنطقة المشتل في بندر جرجا.
وفي مركز ومدينة طهطا تم إزالة حالتين بمجلس قروي الصفيحة على مساحة 20 سهم عبارة عن سور بلوك، وتم ردم الحفر والقواعد، فيما قام مركز ومدينة المنشاة بإزالة 9 حالات تعد بمساحة 515 مترا بمجلس قروي الزوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بإزالة شدة خشبية لمخالفة مباني بقرية الزرازرة في المهد، وتنفيذ حالة إزالة لبناء بدون ترخيص بقرية أولاد سالم قبلي، وفي مركز ومدينة البلينا تم إزالة حالتي تعد بقرية بني حميل بمساحة قيراط و8 أسهم أرض زراعية، وإزالة 3 حالات مخالفة لشروط البناء بمساحة 43 مترا بقرية برديس، وقام مركز ومدينة جهينة بإزالة حالتين تعدي خارج الزمام بقرية نزلة علي بالطليحات بمساحة 525 مترا مربعا.
اقرأ أيضا:
محافظ سوهاج: تشكيل لجان للمرور على المستشفيات وتخصيص خطوط ساخنة لشكاوى كورونا