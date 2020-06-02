AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة في قرى جهينة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:26 م
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
تفقد الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب محافظ سوهاج أعمال تطوير قريتي "أبو بكر الصديق، وعلى بن ابي طالب " بمركز ومدينة جهينة، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه ممدوح عباس رئيس المركز، وعدد من أعضاء المتابعة بوحدة المبادرة بالمحافظة.

وتفقد نائب المحافظ مشروعات قرية أبو بكر الصديق، حيث تم الانتهاء من رصف طريق داخلي بالقرية بطول 2كيلو ويخدم عدد 8573 نسمة من أهالي القرية، بنسبة التنفيذ 100%، والانتهاء من مد وتدعيم شبكات الكهرباء ب 46عمود جهد منخفض 350/8 للوصلات، بنسبة تنفيذ 100%.


كما تفقد مشروعات قرية علي بن أبي طالب، حيث الانتهاء من رصف داخلي بالقرية  بطول 2 كيلو متر والذى يخدم عدد 5648 نسمة من أهالي القرية، بنسبة تنفيذ 100%، كما تم شراء مهمات إنارة وتركيب كشافات ليد 100 وات، بنسبة تنفيذ 100%.


وعقد "القاضي" اجتماعا بحضور المهندس طارق الوراقى، السكرتير العام المساعد واعضاء وحدة حياة كريمة بديوان عام المحافظة  تناول عرض مؤشرات الموقف التنفيذي النهائي للمشروعات الإضافية المعتمدة من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية بمبادرة حياة كريمة "المرحلة الأولى" 29 قرية، باعتماد مالى 102 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمشروعات الطرق 100 ٪، ومشروعات الكهرباء 90%.


بينما وصلت مشروعات البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب، والوحدات البيطرية، والوحدات الصحية 85%، وبعض الخدمات الأخرى من شراء حاويات قمامة، وسيارات ربع نقل وصلت نسبة التنفيذ بها 95%.

اقرأ أيضا

محافظ سوهاج: تشكيل لجان للمرور على المستشفيات وتخصيص خطوط ساخنة لشكاوى كورونا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يتفقد سير صرف منحة العمالة غير المنتظمة

ضمن مبادرة حياة كريمة.. نائب محافظ سوهاج يفتتح 182 منزلا تأهيليا كاملا في سوهاج

نائب محافظ المنيا يتابع أعمال مبادرة "حياة كريمة" بكفر المغربي بالعدوة

محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعات مدرسة نزة قرار ورصف الطرق بمنفلوط

محافظ أسيوط يتفقد الوحدة الصحية بنزلة باقور وأعمال رصف طرق أبوتيج

نائب محافظ سوهاج يناقش مؤشرات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

لمصابي كورونا.. تعرف على تسعيرة العلاج داخل المستشفيات الخاصة

مصدر أمنى يكشف تفاصيل محاولة انتحار موظف ببنك من الطابق التاسع

حاصرت وباء كورونا.. سنغافورة تعلن فتح المدارس وعودة النشاط بالأسواق

أستاذ مناعة: أعراض الإصابة بكورونا والإنفلونزا واحدة.. فيديو

الصحة العالمية: لا يوجد دليل أن فيروس كورونا يفقد قوته في الصيف

وزير التعليم يرد على المطالبين بإلغاء الدين والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء من جدول امتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة تريكو.. شيري عادل تخطف الأنظار برفقة شقيقها

رئيس قسم الحساسية والمناعة يحسم الجدل بشأن الكمامة القطنية

ماذا يحدث بالجسم عند نقص فيتامين د ؟