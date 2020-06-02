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محافظات

محافظ سوهاج: تشكيل لجان للمرور على المستشفيات وتخصيص خطوط ساخنة لشكاوى كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:16 م
صدى البلد
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خالد رياض
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج،أنه تم تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة بصفة يومية وعلى مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية للوقوف على توفر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية وتوافر الاحتياجات اللازمة بالمستشفيات، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكذلك استقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها مشيرًا إلى اختيار 17 مستشفى على مستوى المحافظة لاستقبال حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .


وأشار محافظ سوهاج، إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.


وأضاف أن أرقام الطوارئ بمديرية الصحة بسوهاج ( 4594270/093) ، ورقم (  4608073/093 ) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والواتس آب (  01126615766 ).


بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج (   4608589/093  ) ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، والموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة  www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لانسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.


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