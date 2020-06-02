محافظ سوهاج: تشكيل لجان للمرور على المستشفيات وتخصيص خطوط ساخنة لشكاوى كورونا

وكذلك استقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والتعامل معها مشيرًا إلى اختيار 17 مستشفى على مستوى المحافظة لاستقبال حالات المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .
وأشار محافظ سوهاج، إلى أنه تم تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأضاف أن أرقام الطوارئ بمديرية الصحة بسوهاج ( 4594270/093) ، ورقم ( 4608073/093 ) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والواتس آب ( 01126615766 ).
بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج ( 4608589/093 ) ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، والموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لانسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
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