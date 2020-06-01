صحة سوهاج تتابع استعدادات تحويل مركز القلب لمستشفى عزل

رافق وكيل الوزارة الدكتور عماد الحديدي، مدير مركز القلب، والجهاز الهضمي بسوهاج، الدكتورة ايمان رياض، مدير ادارة الرقابة الداخلية بمديرية الصحة بسوهاج، الدكتور سلامة الرشيدى، منسق الإحالة لحالات الكوفيد ١٩.





تم تفقد الغرف المرتقب استقبال المرضى بها لمتابعة تحديد ما يلزم من اعمال تطوير ومستلزمات للغرف.





وأوضح الدكتور الحديدي، انه سيكون هناك 16 غرفة عزل وغرفة غيار مقسمة على الطابق الثاني والرابع، بالإضافة الى العناية المركزة ذات سعة سريرية بعدد 10 أسرة وباقي الغرف تحتوي على 2 سرير لكل غرفة باجمالي سعة سريرية للغرف ٣٢ سريرا.





وعرض الدكتور الحديدي، على وكيل الوزارة الخطة المتبعة لتقسيم الفريق الطبي فى العناية والاقامة الداخلى، موضحا ان خط سير مرضى العناية المركزة فيما يلي:





دخول سيارة الإسعاف من البوابة القبلية للمركز.





يقوم الطبيب النوبتجى بالمعاينة وتحديد حالة المريض ما اذا كان يستوجب دخوله للعناية المركزة او من عدمه .





يدخل المريض من المدخل الخلفي للمركز وينقل الى غرفة الاقامة او العناية من خلال المصعد ويكون معه طبيب وممرض .





وأشار الي البدء في التجهيزات للعمل بطريقة صحيحة تجنبا للنقد غير البناء واللغط غير المرغوب فيه، وايضا ابدى احتياج المركز الى عيادات متنقلة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى المتابعة اليومية وفي صدده اقترح وكيل الوزارة توفير مكان مؤقت بمدرسة التمريض بميدان الثقافة وتخصيصها لمرضى المتابعة وصرف العلاج لمدة ٣ شهور .





وتوجه جميعه لقاعة التدريب في المركز لمتابعة التدريب على مكافحة العدوى والقائم به الدكتورة نيفين هنري، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بسوهاج وجه اهتمامه بتقديم التوعية في كيفية التعامل مع الواقيات واستخدامها والترتيب المتبع في ارتدائها بطريقة صحيحة .





وأكد جميعه ،على وجود 4 غرف عزل مخصصة لمن يصاب من الفريق الطبي فقط لا قدر الله وشدد على أنه لا يوجد تخصص بعينه لكورونا بمعنى انه لا يوجد تخصص طبي مستثنى من تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لمرضى كورونا .





تفقد جميعه المغسلة وحالتها والنظر في تضمين تطويرها والقيام بأعمال صيانة للغسالات لتكون على قدر الاستيعاب والعمل خلال الفترة القادمة.





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