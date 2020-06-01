لاستيعاب أعداد أكبر.. تانك أكسجين و40 سريرا بمشتملاتها لـ حميات سوهاج

وصل إلى مستشفى حميات سوهاج ، تانك أكسجين مركزي، تم نقله الى داخل المستشفى وتركيبه على القاعدة الخرسانية بواسطة ونش المحافظة، فيما جرى الانتهاء من التركيب صباح اليوم الاثنين.





وبحسب بيان، الاثنين، حضر لحظة وصول التانك وتركيبه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو الرشيدي، مدير مستشفى حميات سوهاج، مهندس على عبدالساتر، مدير الدعم الفني والمشروعات بالصعيد، والدكتور هشام الشريف، نائب مدير حميات سوهاج.





كما وصلت ٥ سيارات نصف نقل محملة بـ ٤٠ سرير اقامة داخلية للمرضى مزودين بكل المشتملات من مراتب بكسوة جلد و دواليب وكومدينو وملايات وكوفرتات وبطانيات وتم بدء التعامل مع الاسرة بعد منتصف الليل وتركيبهم بواسطة فنى متخصص من الادارة الهندسية بالوزارة.





جدير بالذكر ان الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى الاول فى حميات سوهاج سيتم الانتهاء منها اليوم لتشغيل المبنى ونقل المرضى اليه من المبنى القديم والذى سيتم بدء تطويره ايضا فور نقل المرضى ليضيف للمستسفى ٥٦ سرير اقامة داخلى اخر.





وأفاد المهندس علي عبدالساتر، بأن المبنى الجديد بمستشفى حميات سوهاج أول المباني التي يتم تسليمها والانتهاء من تطويرها في عمليات التطوير الجارية الآن على مستوى الجمهورية بمستشيات الحميات والصدر.

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