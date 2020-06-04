يلعب بطيارة ورق.. مصرع شاب سقط من أعلي سطح منزله بزفتي

لقي شاب فى العقد الثاني من عمره مصرعه لاختلال توازنه من أعلي سطح منزله بزفتي بمحافظة الغربية.





وذلك حال لهوه بطائرة ورقية مما تسبب فى وفاته وتم التحفظ على الجثة ونقلها بسيارة إسعاف إلي مشرحه مستشفي زفتي العام .

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بورود إخطارامن أهالي منطقة خلف السكة الحديد بمدينة يفيد بواقعة مصرع شاب عمره 14 سنة صعقا بالكهرباء حال اللهو بالطائرة الورقية واشتباكها باسلاك كهرباء الضغط العالي مما تسبب فى وفاته اثر نزيف حاد بالمخ .

وباشرت القيادات الأمنية تحت إشراف الرائد أحمد خيري جعيصه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي الى مشرحة مستشفي زفتي العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بتشريح الجثة ودفنها .