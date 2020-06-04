طارق الابياري يقلد الزعيم عادل إمام على طريقة رفاعة في مسلسل فلانتينو.. فيديو

قال الفنان طارق الإبيارى ، إن شخصية رفاعى التى قام بأدائها فى مسلسل فلانتيو احتاجت منه رسم تفاصيل شخصيته وتكوين حبكة درامية خاصة به.





بمسلسل فلانتينو. وقام الفنان طارق الإبيارى بتقليد الزعيم الفنان عادل إمام فى أحد مشاهده بمسرحية الزعيم على طريقة دوره "رفاعة"

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وجاء تقليد طارق الإبيارى للزعيم عادل إمام خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج هذا الصباح عن طريق الاستعانة بأحد مشاهد بمسرحية الزعيم قائلأ: ربنا يكرمك باللى زيك يحطلك السيخ المحمى فى صرصور ودنك يطلعه من ودنك التانية ويخرجه من نفوخك ملوى" وذلك على غرار شخصيته بدوره "رفاعى" بمسلسل فلانتينو بشهر رمضان المنصرم .



وكشف الفنان طارق الإبيارى ، أن الفنان عادل إمام أبدى إعجابه الشديد بدورى فى مسلسل فلانتيو بالإضافة لتلقيه الكثير من عبارات المدح من أصدقائه بدوره ب شخصية رفاعة ب مسلسل فلانتيو.





وأوضح الفنان طارق الإبيارى ، إلى أن شخصيته بدور "رفاعة" كانت مميزة عن طريق حفظ الأرقام والتواريخ بصورة كاملة .



