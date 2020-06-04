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محافظات

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية..محافظ المنوفية يشكل لجنة للمرور علي مقار الثانوية العامة

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:26 م
الاجتماع التنسيقي
الاجتماع التنسيقي لصحة المنوفية
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محمد امين
 عقد اليوم  اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية إجتماعًا تنسيقيًا بحضور مدير مديرية التربية والتعليم وأعضاء اللجنة .

وذلك لمناقشة مهام اللجنة ودورها في التأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة بتلك اللجان وتمام جاهزيتها لاستقبال الطلاب. 


وكذلك  التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة كورونا.

حيث أكد السكرتير العام علي ضرورة توفير طبيب وممرضة بكل لجنة وتطهير وتعقيم اللجان قبل واثناء الامتحانات وتوفير كميات كافية من المطهرات لابنائنا الطلاب حرصا علي صحتهم وسلامتهم واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والامن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات في ظل تداعيات فيروس كورونا ، علي أن تبدأ اللجنة عملها من اليوم  ولمدة عشرة أيام وإعداد تقرير مفصل بنتائج أعمالها.

كما أشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 32 الفا و305 طلاب وطالبات موزعين علي عدد 101 لجنة أساسية و19 لجنة احتياطية وتم التنسيق مع مديرية الامن بشأن تأمين أعمال الامتحانات ومراكز توزيع الاسئلة علي مدار 24 ساعة وكذا التنسيق مع مديرية الشئون الصحية لتوفير المستلزمات الوقائية والتعقيم اللازم للطلاب والعاملين وتوفير مخزون استراتيجي بمحطات الوقود لتوفير الوقود اللازم للمركبات المخصصة لأعمال الامتحانات والتنسيق مع مديرية الكهرباء لعدم قطع الكهرباء حرصا علي مصلحة ابنائنا الطلاب .

الجدير بالذكر بأنه قد سبق وقرر محافظ المنوفية تشكيل لجنة من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام للمرور علي المدارس ولجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس واعداد تقرير بهذا الشان مشددا علي التنسيق مع وزراة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات .

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بتشكيل لجنة برئاسة مفتش من الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وعضوية مدير التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم وممثلين من قطاع الكهرباء ومديرية الشئون الصحية وإدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، تكون مهامها المرور علي المدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتأكد من تنفيذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا .
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