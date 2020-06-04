بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير 400 ألف طن لحوم أضاحي

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس الموافق 4 / 6 / 2020م بروتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.



