بروتوكول تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير 400 ألف طن لحوم أضاحي

وقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس الموافق 4 / 6 / 2020م بروتوكول تعاون، بشأن توفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى، وهي عبارة عن رءوس أضاحي يتم توفيرها وذبحها في الوقت الشرعي بمعرفة وزارة التموين، وبإشراف وزارة الأوقاف على جميع مراحل الذبح والتشفية والتجميد والنقل.
و صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالبعد الاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، وفي ضوء نجاح المشروع نجاحًا مبهرًا في الأعوام السابقة، بما وفر في العام الماضي وحده مليون ومائة وخمسة أطنان لحوم أضاحي تم توزيعها على مليون ومائة وخمسة آلاف أسرة، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.