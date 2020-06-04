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محافظات

بالأسماء.. ننشر حركة تعيين رؤساء المدن في دمياط

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حركة تنقلات شملت رؤساء المدن بمحافظة دمياط ـ  


وجرى تعيين وحيد إبراهيم المتولى، رئيسا لمركز ومدينة فارسكور بدمياط، وأحمد محمد أحمد، رئيسا لمدينة ميت أبو غالب دمياط، َوعصام عبد الغنى على غانم، رئيس مدينة عزبة البرج بدمياط. 

كما تم تعيين أمير محمد محمد الأمير أحمد، رئيس مدينة الروضة، بدمياط، وغريب أحمد على عارف، رئيس مركز ومدينة الزرقا بدمياط.

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وشملت الحركة تعيين محمد أحمد محمد هنداوى، رئيس مدينة السرو لدمياط، وحازم محمد يوسف حواس، رئيس مركز ومدينة دمياط. 

كما تم تعيين متولى حسن محمد حسنين، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط. 

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذين الجدد مهام عملهم داخل محافظة دمياط ، الأسبوع المقبل.
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