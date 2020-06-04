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فن

من سيارتها .. نيللي مقدسي بإطلالة ناعمة تبرز جمالها

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:48 م
نيللي مقدسي
نيللي مقدسي
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محمد بدران

شاركت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، جمهورها بأحدث صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت نيللي مقدسي في الصور داخل سيارتها مرتدية بدى كت باللون الأسود،  وعلقت على الصورة قائلة: "أي شخصية بتمتلكوا؟؟؟ ١- شخصية هادية وسموحة كل الوقت 🤗 ٢- شخصية منفعلة وبتعصب بسرعة وبتروق بسرعة😡🤗 ٣- شخصية عصبية وما بتنسى الاذى وغير مسامحة 😡🤔 #شخصية

#غضب #مسامحة"

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نيللي على الماكياج الذي يحدد ويبرز جمال ملامحها، مع وضع أحمر شفاه باللون البيج، وفضلت ترك شعرها منسدلا على كتفيها.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.


نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.

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