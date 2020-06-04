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أخبار البلد

لم يخالط وزيرة الصحة..إصابة مستشار الرعاية العاجلة بفيروس كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلن الدكتور شريف وديع مستشار وزيرة الصحة والسكان، لشؤون الرعاية العاجلة والطوارئ، إصابته بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية.

واكد وديع لـ”صدي البلد أنه أصيب منذ أربعة عشر يومًا بفيروس كورونا السمتجد، ويخضع للعزل المنزلي، مضيفا انه يمارس اعماله بادارة منظومة الرعاية العاجلة و الطوارئ من المنزل.

واوضح مستشار وزيرة الصحة، أنه موضوع على جهاز الاكسجين وحالته مستقره نوعا ما، مضيفا انه قام بعمل تحاليل فيروس كورونا وجاءت نتائجها ايجابية.

وأضاف أن الإصابة جاءت نتيجة التعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة، انه لم يخالط وزيرة الصحة أو أي أحد بالوزارة، وفور اكتشافه تم وضعه بالعزل المنزلي علي الفور، مضيفا ان صحته تحسنت.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 523 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7350 حالة حتى اليوم.

                  

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8371 حالة ، من ضمنهم الـ 7350 متعافيًا.

 

وأضاف أنه تم تسجيل 1079 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

 

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://play.google.com/store/apps/details

 

نسخة ايفون

https://apps.apple.com/eg/app/%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1/id1506794318?ls=1

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