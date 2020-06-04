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أخبار البلد

الصحة: تسهيل استقبال الأجانب لإجراء فحوصات كورونا.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
أرسل الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، خطابا الي جميع مستشفيات الفرز والإحالة والعزل في جميع أنحاء الجهورية، بتسهيل إستقبال وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، وذلك لحالات الاشتباه والحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد للأجانب المقيمين واللاجئين، وملتمسي اللجوء علي الأراضي المصرية.


وأشار حساني في خطابه الي ورود عدد من الشكاوي بهذا الشأن الي مكتبه، مطالبا المستشفيات بتلافي تلك الأمور وتسهيل إجراءات استقبال وفحص وتحويل الحالات المذكورة.

ووجه حساني خطابه الي كل من رئيس هيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجي، ورئيس قطاع الطب العلاجي، ومديري مديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات.
وأكد حساني في خطابة أن هذا الأمر يأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، داخل جمهورية مصر العربية.
الصحة: تسهيل استقبال الأجانب لإجراء فحوصات كورونا.. صور
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