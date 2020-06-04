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أحمد مجدي: صحيفة إيطالية أشادت بمسلسل الاختيار.. ومصر بكت لحظة استشهاد المنسي

الخميس 04/يونيو/2020 - 06:11 م
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد مجدي، إن صحيفة ايطالية اشادت بمسلسل الاختيار وقالت إن المسلسل حول الشهيد أحمد المنسي إلى أسطورة عربية.

وأضاف الإعلامى أحمد مجدي، خلال تقديمه برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة صدى البلد، أن الصحيفة قالت إن المسلسل نال مشاهدات عالية جدًا من قبل المواطنين فى مصر والدول العربية.


وأوضح أحمد مجدي أن مصر بالكامل بكت عندما عرضت حلقة استشهاد الشهيد البطل أحمد المنسي.

ولفت أحمد مجدي إلى أن الصحيفة تحدثت عن تأثير المسلسل على الدول العربية وكيف تواجه القوات المسلحة للجماعات الإرهابية.


وأشار أحمد مجدي إلى أنه سيقوم بعمل حلقة كاملة عن القوى الناعمة والفن المصري وما تم عرضه خلال رمضان 2020.

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