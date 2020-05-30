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عاوز تبقى شهيد لازم تعيش شهيد.. شاهد صديق المنسي يروي تفاصيل من حياة البطل

السبت 30/مايو/2020 - 01:01 م
الشهيد أحمد المنسي
الشهيد أحمد المنسي
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نورهان رأفت
أوضح رأفت البلط، صديق الشهيد أحمد المنسي، أن المنسي كان دائم التطوير من قدراته العسكرية، وكان يمارس الرياضة بشكل دائم، وكان يمارس رياضة المشي، وتعلم السباحة في سن كبير، لافتا إلى أن كل هذا السعي كان وراءه تأثرة بالأبطال الذين سبقوه، ومن أجل نيل الشهادة.

وأضاف رأفت البلط خلال حواره لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "تن" ، أن الجملة التي ظهرت في الاختيار "عاوز تبقى شهيد لازم تعيش شهيد" ، كانت تنطبق على حياة المنسي في الواقع، فكان دائما متسامحا في حقة، ومحبا لغيره.

وأشار البلط إلى أن شخصية المنسي كانت متوكلة على الله دائما، وكان يثق دائما في أن الله سيقف بجانبه ، وأنه إذا استشهد فإن الله سيحفظ أسرته برعايته.

ولفت البلط إلى أنه تعلم الكثير من المنسي، ومن أهم ما تعلمه هو أن يقوم بالخير من أجل وجه الله، ولا ينتظر مقابل الخير من بشر، بل يسلم أمره لله وحده.

وتابع: أن المنسي في الحياة العسكرية أو المدنية، كان شخصية في منتهى المرح، ويحب الهزار، كما أن لشخصية أبيه دورا كبيرا في تكوين ذاته منذ صغره .

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