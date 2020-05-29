الاختيار يعري الإرهابيين محمد ناصر ومعتز مطر

بكل غرابة يتعامل مذيعو قنوات الإخوان والإرهاب الهاربين لأحضان تركيا وقطر، ولكن هذه المرة ظهر مرض جديد أصابهم بكل قوة وهو الازدواجية.





وخلال الفترة الأخيرة شنوا حملة هجوم منظمة ضد مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة بطل من أبطال القوات المسلحة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، والذي كان رجل الرعب للتكفيريين في سيناء بكل ما تحمل الكلمة من معنى.





في البداية يستنكر مذيعو القنوات الإرهابية أمثال محمد ناصر ومعتز مطر، من سرد قصة حياة ضابط صاعقة في أعمال درامية بشكل مثير للاستفزاز وكأنه خطأ لا يصح، وأنه هذا الأمر يعد تمجيدا لرجال الجيش والذين يستحقون القتل وفقا لآرائهم التي لن ولم يقبلها الشعب المصري.





وسريعا تسقط أقنعة العناصر الإرهابية وهؤلاء المذيعين الخونة عند حديثهم، استخدام ولي نعمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال استخدامه الدراما في تقديم موضوعات تاريخية غير صحيحة عن تركيا ومنها مسلسل قيامة أرطغرل، مؤكدين أنها قوة ناعمة وعقلية كبيرة لمن يستخدمها.





تلك النوعية من الإرهابيين لا يستهدفون صالح الوطن ولكنهم يريدون ضرب عمود الخيمة القوات المسلحة من أجل هز أركان الدولة المصرية وتحقيق مبتغاهم ومخططاتهم الخبيثة.