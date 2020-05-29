AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الاختيار يعري الإرهابيين محمد ناصر ومعتز مطر

الجمعة 29/مايو/2020 - 06:19 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
عادل نصار

بكل غرابة يتعامل مذيعو قنوات الإخوان والإرهاب الهاربين لأحضان تركيا وقطر، ولكن هذه المرة ظهر مرض جديد أصابهم بكل قوة وهو الازدواجية.


وخلال الفترة الأخيرة شنوا حملة هجوم منظمة ضد مسلسل الاختيار الذي يجسد حياة بطل من أبطال القوات المسلحة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، والذي كان رجل الرعب للتكفيريين في سيناء بكل ما تحمل الكلمة من معنى.


في البداية  يستنكر مذيعو القنوات الإرهابية أمثال محمد ناصر ومعتز مطر، من سرد قصة حياة ضابط صاعقة في أعمال درامية بشكل مثير للاستفزاز وكأنه خطأ لا يصح، وأنه هذا الأمر يعد تمجيدا لرجال الجيش والذين يستحقون القتل وفقا لآرائهم التي لن ولم يقبلها الشعب المصري.


وسريعا تسقط أقنعة العناصر الإرهابية وهؤلاء المذيعين الخونة عند حديثهم، استخدام ولي نعمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال استخدامه الدراما في تقديم موضوعات تاريخية غير صحيحة عن تركيا ومنها مسلسل قيامة أرطغرل، مؤكدين أنها قوة ناعمة وعقلية كبيرة لمن يستخدمها.


تلك النوعية من الإرهابيين لا يستهدفون صالح الوطن ولكنهم يريدون ضرب عمود الخيمة القوات المسلحة من أجل هز أركان الدولة المصرية وتحقيق مبتغاهم ومخططاتهم الخبيثة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 4.. ظهور خاص للفنان محمد إمام

ناشط بدرجة خائن.. بسمة وهبة تشن هجوما على مسعد أبو فجر

البطل أحمد منسي يوجع قناة الجزيرة وأعوانها حتى وهو شهيد ..فيديو

رسالة مؤثرة من مذيعات إكسترا نيوز لدعم أسر الشهداء.. فيديو

مسلسل الاختيار.. "البرث".. قصة صمود منسي ورجاله في ملحمة الدفاع عن سيناء

شاهد.. أحمد موسى يطالب بعرض لحظات إعدام هشام عشماوي

ترشيحاتنا

4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. الحكومة تحدد 6 أماكن لارتداء الكمامة إجباريا بدءا من الغد

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

9 حالات لا يمكن التصالح بها وتعرض عقارك للإزالة.. تعرف عليها

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

بشرى سارة .. دواء مخصص للأطفال يعالج 90% من مرضى كورونا

لتدوم السلامة والعافية.. رسول الله كان يبدأ يومه ويختمه بهذا الدعاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مايا دياب بإطلالة كلاسيكية ملفتة

والدهم طبيب بشري.. جثث الأطفال ضحايا حريق الدقي متفحمة.. وجدتهم ماتت مختنقة

بشرى سارة .. دواء مخصص للأطفال يعالج 90% من مرضى كورونا