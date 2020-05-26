AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الاختيار.. أهم مسلسل درامى خلال ١٠ سنوات الماضية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:01 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمد العمري عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن مسلسل الاختيار، هو أهم مسلسل درامي، -"من وجهة نظره"-، خلال العشر سنوات الماضية، لأنه يعمق معنى الانتماء، والذي يدل علي ذلك أن مصر بالكامل تشاهد هذا المسلسل.

وأوضح العمري، لـ  "صدى البلد" أن الحلقة ٢٨ من المسلسل التي عرضت في شهر رمضان، نقلت جزءا من واقع حقيقي، كيف كان الأبطال يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن، حيث كانت حلقة تدمي القلوب، وتسببت في إسقاط الكثير من الدموع.

وأشار "العمري"، إلي أن الشباب والأطفال كانوا يشاهدون الحلقة وهم في منتهى الحماس، كما أنها توجههم أيضا إلي أن الحياه لا قيمة لا أمام تراب الوطن، مضيفا أن مسلسل الاختيار له تأثير عال جدا علي الشباب، مؤكدا أننا نحتاج بالفعل إلي مسلسلات كثيرة من هذا النوع.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد حجب كليب حمادة هلال.. يوتيوب يحذف الفيديوهات لهذه الأسباب

أبويا سيظل سندي.. محمد محمود عبد العزيز يتذكر والده بكلمات مؤثرة

صاعقة قوية تضرب منزلا في السعودية.. فيديو

في عيد ميلادها.. تعرف على الفنانة المعروفة ابنة عزيزة راشد

العثور على جثة متحللة أثناء حفر كوبري الحلمية الجديد.. صور

بجنيه واحد.. كيف تنظف غلاية الماء الكهربائية من الترسبات ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة أنيقة.. تعرف على سعر بنطلون وبلوزة سيرين عبد النور

بمكونين فقط .. طريقة تنظيف غلاية الماء الكهربائية

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. 15 صورة تكشف أناقة "ريم" شقيقة المخرج محمد سامي