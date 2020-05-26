الاختيار.. أهم مسلسل درامى خلال ١٠ سنوات الماضية

قال محمد العمري عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن مسلسل الاختيار، هو أهم مسلسل درامي، -"من وجهة نظره"-، خلال العشر سنوات الماضية، لأنه يعمق معنى الانتماء، والذي يدل علي ذلك أن مصر بالكامل تشاهد هذا المسلسل.





وأوضح العمري، لـ "صدى البلد" أن الحلقة ٢٨ من المسلسل التي عرضت في شهر رمضان، نقلت جزءا من واقع حقيقي، كيف كان الأبطال يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن، حيث كانت حلقة تدمي القلوب، وتسببت في إسقاط الكثير من الدموع.



