الاختيار.. أهم مسلسل درامى خلال ١٠ سنوات الماضية

قال محمد العمري عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن مسلسل الاختيار، هو أهم مسلسل درامي، -"من وجهة نظره"-، خلال العشر سنوات الماضية، لأنه يعمق معنى الانتماء، والذي يدل علي ذلك أن مصر بالكامل تشاهد هذا المسلسل.
وأوضح العمري، لـ "صدى البلد" أن الحلقة ٢٨ من المسلسل التي عرضت في شهر رمضان، نقلت جزءا من واقع حقيقي، كيف كان الأبطال يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن، حيث كانت حلقة تدمي القلوب، وتسببت في إسقاط الكثير من الدموع.
وأشار "العمري"، إلي أن الشباب والأطفال كانوا يشاهدون الحلقة وهم في منتهى الحماس، كما أنها توجههم أيضا إلي أن الحياه لا قيمة لا أمام تراب الوطن، مضيفا أن مسلسل الاختيار له تأثير عال جدا علي الشباب، مؤكدا أننا نحتاج بالفعل إلي مسلسلات كثيرة من هذا النوع.