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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انفطاع المياه في عدد من مناطق محافظة القاهرة لهذا السبب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مريم عزت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800مم بمنطقة كفر العلو.


الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (كفر العلو – الجزيرة – عرب كفر العلو – حلوان البلد – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الاقتصادية والشعبية – شرق حلوان – مدينة الموظفين – تقسيم الاتحاد الاشتراكي – تقسيم سلاح المهندسين – منطقة اطلس – العزبة البحرية).

مياه الشرب 


وحرصاً من جانب الشركة على استدامة الخدمة سيتم قفل المياه وبدء اعمال الإصلاح *اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاربعاء الموافق 9-9-2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الخميس الموافق 10-9-2026.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥ 

شركة مياه الشرب مدينة الموظفين انقطاع المياه

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