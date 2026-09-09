انفطاع المياه في عدد من مناطق محافظة القاهرة لهذا السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أنه نظرا لظروف خارجة عن إرادتها بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800مم بمنطقة كفر العلو.



الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق (كفر العلو – الجزيرة – عرب كفر العلو – حلوان البلد – منشية جمال عبد الناصر – عرب غنيم – المساكن الاقتصادية والشعبية – شرق حلوان – مدينة الموظفين – تقسيم الاتحاد الاشتراكي – تقسيم سلاح المهندسين – منطقة اطلس – العزبة البحرية).

مياه الشرب



وحرصاً من جانب الشركة على استدامة الخدمة سيتم قفل المياه وبدء اعمال الإصلاح *اعتباراً من الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاربعاء الموافق 9-9-2026 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الخميس الموافق 10-9-2026.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة ، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم ٠١٠٠٦٦٦٥١٢٥