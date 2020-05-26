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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: مسلسل الاختيار ينمّي روح الانتماء لدى الشباب

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 11:01 ص
الأعلى للإعلام
الأعلى للإعلام
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عبدالوكيل ابوالقاسم

رصدت اللجان الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، حلقات مسلسل الأختيار طوال شهر رمضان، الذي حقق أعلى المشاهدات. 


وقال الكاتب الصحفى صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، إن مسلسل الاختيار  وصل إلي قلوب المصريين وخاصة الشباب الذين تأثروا تأثرا كبيرا جدا بمشاهدة الهجوم علي كمين البرث وتأكدوا من مدي التضحيات التي يقدمها الجنود والضباط للدفاع عن هذا الوطن. 


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وأكد الصالحي، في تصريحات لـ "صدى البلد " أن مسلسل الاختيار ينمّي روح الانتماء والولاء لدى الشباب، كما أنه يسلط الضوء عند الشاب حول قضية هامة جدا وهي قضية الدفاع عن الوطن. 


وتابع الصالحي أننا "كنا في احتياج لهذا العمل، وذلك لأنه أبرز دور القوات المسلحة وما تقدمه من تضحيات للدفاع عن أرض الوطن علي قلب رجل واحد وحمايته من أي اعتداء". 


وأضاف الصالحي، أننا طالبنا كثيرًا في المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، بضرورة تنوع الأعمال الدرامية ما بين أعمال تاريخية وأعمال عسكرية وأعمال بطولات، وتمت الاستجابة هذا العام بعمل مسلسل عظيم مثل الاختيار.

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