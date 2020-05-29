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متأثرا ببطولاته.. مدرس تربية فنية يصمم مجسما للشهيد أحمد المنسي.. فيديو

الجمعة 29/مايو/2020 - 10:39 ص
مجسم الشهيد أحمد
مجسم الشهيد أحمد المنسي
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نورهان رأفت
قال سعفان العبادلي مدرسة تربية فنية، إن خدمته في الجيش كانت في محافظة شمال سيناء، واصفا الجنود الذين يخدمون وطنهم في سيناء بالأشخاص غير العاديين، لأنهم يفدون وطنهم بأرواحهم.

وأضاف سعفان العبادلي عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن فكرة أن يكون لكل ضابط وجندي مصري يخدم في سيناء، تمثال أقل تكريم أمام ما يقدمونه من تضحيات.

وأشار العبادلي إلى أن العقيد أحمد المنسي ضحى بحياته من أجل وطنه، وكان على يقين أنه سيذهب إلى خالقه يوما ما فداء لوطنه ودينه .

وأوضح العبادلي أنه معتاد في دراسة التربية الفنية للطلبة بث الروح الوطنية، موضحا أن هناك الكثير من الطلاب يريدون تكرار الفكرة وتنفيذها بأنفسهم.

وتابع أن مجسم البطل أحمد المنسي استغرق منه 3 أيام فقط، خلال شهر رمضان، كما يعتبره عمل تقربي إلى الله، وتخليدا لذكرى بطل عظيم.
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