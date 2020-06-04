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أخبار العالم

بشرط التزام الطرف الآخر.. الجيش الوطني الليبي يوافق على إعادة التمركز خارج طرابلس

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:42 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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القسم الخارجي
أعلن الجيش الوطني الليبي، قرارا بإعادة التمركز خارج طرابلس بناء على موافقة القيادة العامة استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد الجيش الوطني الليبي أن إعادة التمركز خارج طرابلس مشروطة بالتزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التقى أمس، مسئولين في طرابلس المدعومة من المليشيات المسلحة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

ودعا لافروف  خلال لقائه نائب رئيس حكومة الوفاق في ليبيا إلى وقف إطلاق النار في البلاد بشكل حاسم.

فيما لا يزال التدخل العسكري في ليبيا وإرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ميليشيات مسلحة إلى البلاد يصعد الأوضاع، فوجه رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم الخميس، الشكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على تدخله العسكري في ليبيا، ودعمه ضد الجيش الوطني الليبي.

وأعلن أردوغان، عن القيام بعمليات التنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية، وذلك عقب لقاء رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج في تركيا. 

كما كشف عن اتفاقه مع السراج على تطوير تعاون بحري جديد في شرق المتوسط. 

وتعهد أردوغان، في تأكيد على حملته الفاشية ضد الشعب الليبي، على زيادة دعمه لحكومة الوفاق. 

والتقى الرئيس التركي برئيس حكومة الوفاق في تركيا، وذلك ضمن اللقاءات المتكررة بينهما. 

واعتادت تركيا خلال الفترة الماضية إرسال مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية، وذلك للقتال إلى جانب الميليشيات ضد الجيش الوطني الليبي. 
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