AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

8 حالات اشتباه وإصابة.. الوطنية للصحافة تعلن آخر تطورات إصابات كورونا بالصحف القومية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:50 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
اعلنت الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع لجان إدارة الازمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة، عن تقرير يوم الخميس الموافق ٤يونيو ٢٠٢٠.

و جاء التقرير كالتالى:

- اشتباه واصابة ٨ زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الاوسط والاهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف والاهرام واخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا الى المستشفيات واجراء الفحص الطبى عليهم.


- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبى .

- عزل حالتين اخرين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى .

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتاكد من ثبوت الاصابة او عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للصحافة توقع بروتوكولات طبية لعلاج مرضى كورونا بالمؤسسات القومية

الوطنية للصحافة تسابق الزمن لحماية العاملين بالمؤسسات القومية من خطر كورونا | شاهد

الوطنية للصحافة تتابع حالات كورونا بالمؤسسات القومية

كورونا فى المؤسسات الصحفية .. 5 اصابات بالأهرام .. ووفاة عامل بأخبار اليوم و 10 حالات بدار التحرير

50 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصحف القومية

ترشيحاتنا

رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

خالد الغندور: هناك مواقف ولحظات فارقة تبين مدى انتماءك لناديك

هتخرج منها يا حقير| سائق تاكسي مسلم يتعرض لإهانة من "زبون" ببريطانيا.. شاهد

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

ارتفاع جديد .. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا اليوم

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 38 وفاة

عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لازالت إيجابية

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

بعد إصابتها بكورونا..شاهد أول تعليق من الاعلامية آية عبد الرحمن

نائب وزير التعليم: المعلمون يعملون في ظروف مادية صعبة.. وأقدم لهم 10 نصائح

الداخلية: ضبط 6180 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن