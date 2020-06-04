8 حالات اشتباه وإصابة.. الوطنية للصحافة تعلن آخر تطورات إصابات كورونا بالصحف القومية

اعلنت الهيئة الوطنية للصحافة بالتعاون مع لجان إدارة الازمة بالمؤسسات الصحفية القومية لمتابعة حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة، عن تقرير يوم الخميس الموافق ٤يونيو ٢٠٢٠.





و جاء التقرير كالتالى:





- اشتباه واصابة ٨ زملاء من العاملين فى مؤسسات وكالة أنباء الشرق الاوسط والاهرام والقومية للتوزيع وروزاليوسف والاهرام واخبار اليوم ودار المعارف تم تحويلهم جميعا الى المستشفيات واجراء الفحص الطبى عليهم.





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- عزل حالتين منهم فى المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقا للفحص الطبى .









- عزل حالتين اخرين بالمنزل مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلى

- بقية الحالات تم تحويلهم الى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة لتحديد احتياجاتهما والتاكد من ثبوت الاصابة او عدمها وجارى التنسيق لتوفير ما يلزم.



