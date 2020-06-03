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الهيئة الوطنية للصحافة: الشائعات واستغلال أزمة كورونا تخلق أجواء سيئة بين الناس.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:53 م
كرم جبر
كرم جبر
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محمود محسن
أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤسسات الصحفية تتعاقد مع الجهات المختصة؛ من أجل توفير الكمامات للعاملين بها، موضحا: "وضعنا بدائل للمؤسسات التي أغلقت بسبب كورونا؛ لكي تستمر عملية طبع الجريدة".


وأضاف جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، على قناة "صدى البلد"، أن الشائعات الكاذبة واستغلال أزمة كورونا؛ تخلق أجواء سيئة بين الناس، مشيرا إلى أن من تعرض للإصابة؛ يحصل على بروتوكول العلاج المعتمد، ولدينا بيانات كاملة عن طبيعة الإصابات.

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وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك بيانا يوميا؛ لمتابعة الحالات المصابة في المؤسسات الصحفية، وكل مؤسسة يكون بها عدد من الزملاء، على اتصال بالهيئة؛ لاطلاعها على آخر تطورات الوضع. 


وأشار كرم جبر إلى أن وفاة الزميل في مؤسسة الجمهورية؛ كانت نتيجة لتأخره في الكشف، مؤكدا أن المؤسسة تواصلت مع وزارة الصحة، وتم عمل جميع الاختبارات الممكنة له، ولكنه توفي بالمستشفى. 


وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن كل الحالات التي ظهرت بمؤسسة دار الهلال؛ تلقت العلاج اللازم، مؤكدا أن الهيئة تعمل للمؤسسات القومية فقط، وليست الخاصة، وهو في إطار قانوني.
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