مؤشر البورصة يرتفع 5% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10621 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 5.06%.













بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 7.9% مسجلا 1221 نقطة.





سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 5.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1496 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4.8 % مغلقا عند 12185 نقطة.





سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 7.3% مغلقا الفترة عند 1963 نقطة.



