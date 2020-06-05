مؤشر البورصة يرتفع 5% الأسبوع الماضي

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10621 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 5.06%.
بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 صعودا بنسبة 7.9% مسجلا 1221 نقطة.
سجل مؤشر s&p ارتفاعا بنحو 5.8% مغلقا الفترة عند مستوى 1496 نقطة.. وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped سجل ارتفاعا بنحو 4.8 % مغلقا عند 12185 نقطة.
سجل مؤشر ايجى اكس 100 هبوطا بنحو 7.3% مغلقا الفترة عند 1963 نقطة.
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 25.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي اليوم الخميس ليستقر عند مستوى 568.1 مليار جنيه مقابل مستوى 542.6 مليار جنيه أول الأسبوع.