AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تخاطب النيل لحليج الأقطان للإفصاح عن خططها للتوافق مع قواعد القيد وسرعة إعادة التداول

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:07 م
شركة النيل لحليج
شركة النيل لحليج الاقطان
Advertisements
محمد صبيح
في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية، على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من ٩ سنوات منذ ديسمبر ٢٠١١.


وجاء خطاب البورصة للشركة في ضوء افصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

حيث طالبت إدارة البورصة مسئولي النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح أيضا عن مضمون حكم محكمة القضاء الإداري وكذا الإجراءات التي سوف تتخذها الشركة في هذا الشأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية تمد المهلة الممنوحة للشركات المتأخرة في تنفيذ الطرح حتى نهاية 2020

ترشيحاتنا

بعد شائعة وفاتها.. رجاء الجداوي تتصدر تويتر.. تفاصيل

السيسي ونظيره التشيكي يبحثان سبل تنسيق الجهود بشأن مكافحة انتشار كورونا

حفاظا على صحة الطلاب.. تحرك برلماني لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

حول اتهامات التواطؤ.. محامي حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور

ميدو يكشف أسباب خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ

بعد مكالمة أشرف زكي.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقرر رفع دعوى قضائية على ريم البارودي وريهام سعيد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر.. ستيفاني صليبا تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

طريقة عمل الكابتشينو الأكياس في 3 دقائق

بمكياج جذاب.. إليسا تخطف الأنظار على إنستجرام