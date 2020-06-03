البورصة المصرية، على تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من ٩ سنوات منذ ديسمبر ٢٠١١. في ضوء حرص إدارةعلى تحقيق أقصى حماية ممكنة لكافة المتعاملين وخاصة صغار المساهمين، خاطبت إدارة البورصة مسئولي شركة النيل لحليج الأقطان بسرعة الإفصاح عن خططها المستقبلية وخططها للتوافق مع قواعد قيد وشطب واستمرار قيد الأوراق المالية بالبورصة وكذلك سرعة إعادة التداول على أسهم الشركة، الموقوفة منذ مايقرب من ٩ سنوات منذ ديسمبر ٢٠١١.





اقرأ ايضًا .. البورصة تخاطب النيل لحليج الأقطان للإفصاح عن خططها للتوافق مع قواعد القيد وسرعة إعادة التداول





البورصة للشركة في ضوء افصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. وجاء خطابللشركة في ضوء افصاح الشركة للبورصة عن قرار اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، والذي يقضي بتسوية النزاع بين الشركة والشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.



