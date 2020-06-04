الفتوة آخر أعماله.. وفاة الفنان محمود الشوربجي

غيب الموت الفنان محمود الشوربجي بعد أن شارك في مسلسل الفتوة موسم دراما رمضان الماضي.

وقد تم دفنه بمقابر العائلة طبقا لمجلس نقابة المهن التمثيلية بعد أن هزمته أمراض الشيخوخة.





محمود الشوربجي من مواليد 26 أبريل 1953، وقد برز في جميع الأدوار التي قدمها خلال مشوارة الفني.



وشارك في مسلسلات عدة منهم "العراف، بنت اسمها ذات، العقرب، هوجان، زلزال، الدولي، حكايتي، بحر، الوصية، بالحجم العائلي، أرض جول، لدينا أقوال أخرى، طلعت روحي، الزيبق، الجماعة، حكايات بنات، الطوفان، لأعلى سعر".



