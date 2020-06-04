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غرفة مقدمي الرعاية الصحية: امتناع المستشفيات الخاصة عن علاج مرضى كورونا يضعها تحت طائلة القانون الجنائي

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:47 م
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور أحمد نزيه المتحدث باسم غرفة مقدمى الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، أنه لا يمكن للمستشفيات الخاصة أن ترفض استقبال أي حالة مصابة بفيروس كورونا، في ظل الأزمة الحالية، لافتا إلى أن التصريحات المنسوبة للبعض بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج كورونا، خطأ شخصي.


وقال نزيه خلال مداخلة عبر سكايب فى برنامج مساء dmc الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، إن مستشفيات القطاع الخاص لها دور وطنى وقومى فى تقديم الخدمات الطبية، مؤكدا أن أى مستشفى خاص يرفض استقبال أى حالة فهذا الأمر يضعه تحت طائلة القانون الجنائي.


وأشار إلى أن من يتظلم من عدم التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة يمكنه اللجوء لإدارة العلاج الحر.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
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