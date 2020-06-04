هالة صدقي: متعاطفة مع شخصية الأم في «ليه لأ».. فيديو

كشفت الفنانة هالة صدقي كواليس وتفاصيل مسلسل " ليه لأ "، والذي تشارك فيه بدور الأم.

وقالت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" متعاطفة مع شخصية الأم جدا واتبنى وجهة نظرها".





وأضافت هالة صدقي:" اكون متوترة وعصبية بشكل كبير قبل تصوير اي عمل درامي أو سينمائي ".





وتابعت هالة صدقي:" لم استطع مشاهدة أول حلقة من مسلسل " ليه لأ"، إلا بعد رؤية تعليقات ورسائل كثيرة من الجمهور".



