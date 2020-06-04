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توك شو

هالة صدقي: متعاطفة مع شخصية الأم في «ليه لأ».. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:39 م
هالة صدقي
هالة صدقي
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هاني حسين
كشفت الفنانة هالة صدقي كواليس وتفاصيل مسلسل " ليه لأ"، والذي تشارك فيه بدور الأم.
 
وقالت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  متعاطفة مع شخصية الأم جدا واتبنى وجهة نظرها".

وأضافت هالة صدقي:"  اكون متوترة وعصبية بشكل كبير قبل تصوير اي عمل درامي أو سينمائي ".

وتابعت هالة صدقي:"  لم استطع مشاهدة أول حلقة من مسلسل " ليه لأ"، إلا بعد رؤية تعليقات ورسائل كثيرة من الجمهور".

وأكملت هالة صدقي:"  لا احب مشاهدة ادواري ولكنني كنت مهتمة برؤية تركيبة العمل في هذا المسلسل والتعرف على عمل المخرجة  أمام الشاشة".
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