هالة صدقي: متعاطفة مع شخصية الأم في «ليه لأ».. فيديو

كشفت الفنانة هالة صدقي كواليس وتفاصيل مسلسل " ليه لأ"، والذي تشارك فيه بدور الأم.
وقالت هالة صدقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" متعاطفة مع شخصية الأم جدا واتبنى وجهة نظرها".
وأضافت هالة صدقي:" اكون متوترة وعصبية بشكل كبير قبل تصوير اي عمل درامي أو سينمائي ".
وتابعت هالة صدقي:" لم استطع مشاهدة أول حلقة من مسلسل " ليه لأ"، إلا بعد رؤية تعليقات ورسائل كثيرة من الجمهور".
وأكملت هالة صدقي:" لا احب مشاهدة ادواري ولكنني كنت مهتمة برؤية تركيبة العمل في هذا المسلسل والتعرف على عمل المخرجة أمام الشاشة".