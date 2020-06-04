اليوم ..عرض مسلسل ليه لأ على شاهد VIP

تصدر "مسلسل ليه لأ"، للفنانة أمينة خليل، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يبدأ عرضه اليوم الخميس على شاهد VIP.
بينما يشارك في بطولة مسلسل "ليه لأ" العديد من النجوم من بينهم هانى عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقى، والمسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف.
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يذكر أن قالت الفنانة أمنية خليل، إن فريق عمل مسلسل ليه لا، بذل مجهود كبير وجميع الفريق متحمس لعرض المسلسل علي القنوات الفضائية.
وأضافت أمينة خليل، من خلال مداخلة علي برنامج سكايب علي قناة "mbc 4" الفضائية، أن المسلسل كان من المفترض عرضه من بداية شهر رمضان ولكن حدثت مشكلة.