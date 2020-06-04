اليوم ..عرض مسلسل ليه لأ على شاهد VIP

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يذكر أن قالت الفنانة أمنية خليل، إن فريق عمل مسلسل ليه لا، بذل مجهود كبير وجميع الفريق متحمس لعرض المسلسل علي القنوات الفضائية.





وأضافت أمينة خليل، من خلال مداخلة علي برنامج سكايب علي قناة "mbc 4" الفضائية، أن المسلسل كان من المفترض عرضه من بداية شهر رمضان ولكن حدثت مشكلة.