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متبرع لمصابي كورونا بمنزلين وسيارة: "إحنا في كبوة ولازم نساعد بعض"

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:17 ص
كورونا
كورونا
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عبد الخالق صلاح
كشف محمد رجب بالغ، تفاصيل تبرعه بمنزلين وسيارة لمصابى كورونا بالقليوبية، معلقًا:"احنا فى كبوة وكل واحد عاوز يطلع منها وكل واحد بيساعد بقدر ما يستطيع". 
 

وأضاف "رجب"،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشي عبر القناة الأولى المصرية،:"كان عندنا حالة مرضية راحت المستشفى وتوفاها الله وقالوا مفيش مكان بالمستشفى وقلنا احنا عندنا مكان ونجمع تبرعات ونجيب أجهزة"، مردفًا: "6 مصابين فى البلد وفيه منهم تعافوا". 


وكان أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، أعلن تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح "رجب"، أن المنزلين يقعان بعيدا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي إليهما كمكان مناسب للعزل، مشيرا إلى تكليف سائقه الخاص بنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لمساندة الدولة في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافى.


وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.


https://www.youtube.com/watch?v=gBKat8Rx2CA
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