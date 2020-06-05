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محافظات

محافظ المنيا يعين مدير مكتبه رئيسا لمركز مطاي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:26 ص
صدى البلد
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ايمن رياض
أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارا بتعيين خالد عبد الروف عزت مدير الادراة العامة لشؤن مكتب المحافظ رئيسًا لمركز ومدينة َمطاي  بعد شغله منصب مدير مكتب المحافظ لمدة 19 سنة. 

وأضاف محافظ المنيا إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تضمنت تعيين :
محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا
محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط 
سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي 
محمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة 
محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا 
نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس

يذكر أن وزير التنميه المحليه أصدر أمس حركه لتعيين السكرتيري العموم بالمحافظات ورؤساء المدن والمراكز 
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