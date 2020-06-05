محافظ المنيا يعين مدير مكتبه رئيسا لمركز مطاي

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرارا بتعيين خالد عبد الروف عزت مدير الادراة العامة لشؤن مكتب المحافظ رئيسًا لمركز ومدينة َمطاي بعد شغله منصب مدير مكتب المحافظ لمدة 19 سنة.
وأضاف محافظ المنيا إن حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تضمنت تعيين :
محمد صلاح الدين ناجى رئيس مدينة أبوقرقاص والفكرية رئيسا لمركز ومدينة المنيا
محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط
سعد محمد محمد البدرى رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسا لمركز ومدينة ملوي
محمد محمود عزت رئيسا لمركز ومدينة مغاغة
محمد حلمى محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسا لمركز أبو قرقاص ومدينة الفكرية بالمنيا
نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس
يذكر أن وزير التنميه المحليه أصدر أمس حركه لتعيين السكرتيري العموم بالمحافظات ورؤساء المدن والمراكز