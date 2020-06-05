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اقتصاد

أكثر من نصف تريليون دولار.. ثروات مليارديرات أمريكا تقفز خلال كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:02 ص
ثروات مليارديرات
ثروات مليارديرات أميركا
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وكالات
أفاد تقرير نشره معهد الدراسات السياسية بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة ومن بينهم جيف بيزوس مؤسس شركة Amazon ومارك زوكربرج مؤسس شركة Facebook قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19% أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في العالم.
 
وقال التقرير إنه منذ 18 مارس وعلى مدى 11 أسبوعا حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار فيما تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

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وقال تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير "هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى خلال عقود".
 
وعلى مدى 11 أسبوعا، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 مليار دولار فيما زادت ثروة زوكربرج بنحو 30.1 مليار دولار، كما ارتفع صافي ثروة إلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنحو 14.1 مليار دولار، وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار خلال الأيام السبعة الماضية.
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