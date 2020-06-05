أخبار الفن .. دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لـ أشرف زكي .. وفاة الملحن أشرف سالم .. وأول تعليق لحسام حبيب بعد شائعات طلاقه لـ شيرين





نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.













تمنت النجمة دنيا سمير غانم الشفاء للفنان أشرف زكي بعد إجرائه لعملية جراحية .









أعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.





اجهشت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن في البكاء خلال لقاء تلفزيوني عندما عرضت صورة لصديقتها الفنانة جيسي عبدو مع والدها الذي توفي قبل أسابيع.





حرص الفنان حسام حبيب على الرد على الأخبار التي تداولت الساعات الماضية حول خلافه مع زوجته الفنان شيرين.



