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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:29 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة فرايبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، ضمن منافسات الجولة الـ30، من مسابقة الدوري الألماني.
ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة:

الدوري الألماني:

فرايبورج - بوروسيا مونشنجلادباخ، الثامنة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

الدوري البرتغالي:

سانتا كلارا - سبورتنج براجا، التاسعة مساء، عبر قناة Sport TV 1 Potugal

أفيس - بيلينينسيش، العاشرة  والربع مساء، عبر قناة  Sport TV 3 Potugal

دوري روسيا البيضا:

سمولوفيتشي - جروديا، السادسة مساء.

يذكر أن معظم دوريات العالم، تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، في المدرجات.

ومن المقرر أن تعود أكبر الدوريات الأوروبية " الإنجليزي - الإيطالي - الإسباني"، خلال شهر يونيو الحالي، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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