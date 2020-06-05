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رياضة

باستثناء عمر السومة.. فلادان ميلويفيتش يطلب رحيل أجانب أهلي جدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:12 ص
عمر السومة
عمر السومة
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محمد السعيد
طلب فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق أهلي جدة إدارة ناديه، برحيل أجانب الفريق، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، باستثناء عمر السومة مهاجم الفريق.

وذكرت صحيفة " الرياضية" السعودية،أن فلادان ميلويفيتش طلب من إدارة اهلي جدة تغيير الرباعي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق الآسيوية باستثناء عمر السومة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن ميلويفيتش قدم تقريرا شاملا، عن اللاعبين الذين يحتاجهم مع الفريق، خلال الموسم المقبل.

وتابعت الصحيفةـ أن فلاد ميلويفتش يتواصل مع إدارة أهلي جدة بشكل دائم عبر تقنية الفيديو، لمناقسة آخر مستجدات الفريق.

يذكر أن النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية، متوقف حاليا، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.

وكانت رابطة الدوري السعودي حددت يوم 20 أغسطس المقبل، موعدا مبدئيـا لعودة مسابقة الدوري.
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