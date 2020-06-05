نشرة المرأة والصحة.. سعر فستان إليسا في حفلها.. أسباب الجوع المستمر.. حالات ممنوعة من ارتداء الكمامة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:احييت مساء أمس الفنانة اللبنانية إليسا حفلا غنائيا عبر منصة شاهد VIP التابعة لقنوات MBC، وقد شاركت متابعيها على الانستجرام بمقطع فيديو قصير خلال إستعدادها للحفل.فترة الحجر الصحي يلجأ الناس دائما إلى تناول الكثير من الطعام مما يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ، وهناك العديد من الاسباب التي تؤدي إلى الجوع المستمر.فرضت الكثير من الدول حول العالم على المواطنين عدم التجول فى الشوارع والأماكن العامة دون ارتداء الكمامة، للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد والوقاية من الإصابة