ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالدقى..صور





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو لتسجيل الأغانى كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وضبط (محاسب بالإستوديو) وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى واستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.