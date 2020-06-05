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حوادث

ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالدقى..صور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:25 م
استوديو صوت غير
استوديو صوت غير مرخص
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالجيزة وقيام القائمين عليه باستخدام برامج مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة إستوديو لتسجيل الأغانى كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة ، دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويقوم باستخدام أجهزة حاسب آلى مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
   
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الأستوديو المشار إليه وضبط (محاسب بالإستوديو) وبالتفتيش تم ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وخاصة فى مجال البرمجيات من خلال متابعة شركات الإنتاج الفنى واستديوهات الصوت والتسجيل غير المرخصة.
ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالدقى..صور
ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالدقى..صور
ضبط استوديو صوت غير مرخص لتسجيل الأغانى بالدقى..صور
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