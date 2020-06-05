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التباعد والكمامات.. القابضة لمياه الشرب تنشر ضوابط للعاملين داخل منشآتها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:03 م
القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب
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كريم ناصر
نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك  يشمل الإجراءات الاحترازية التى يجب أن يتبعها العاملين بها داخل أماكن العمل للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وشملت هذه الإجراءات على غسيل اليدين باستمرار بالماء والصابون، مراعاة التباعد الاجتماعى لمسافة لا تقل عن ٢ متر، تهوية المكاتب، وتعقيم أدوات العمل، وارتداء الكمامات، والالتزام بإرتداء الزى الخاص بالسلامة  والاهتمام بالوقاية الشخصية، و اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع مياه الصرف والرزاز المتطاير منها، والتخلص الآمن من الازياء الواقية و الأدوات. 

ونوهت الشركة بضرورة إبلاغ الجهات المختصة حال ظهور أى أعراض من المرض على أحد العاملين لسرعة التعامل مع الأمر ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة  ، والوقاية من خطر الإصابة بالفيروس . 

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