أهالي مدينة المعراج بالأوتوستراد يشكون من تراكم القمامة

أرسل أهالى مدرينة المعراج بطريق بالأوتواستراد بالقاهرة شكوى إلى خدمة قراء صدى البلد، من انتشار أكوام القمامة الدئم بالمدينة، مما لا يوفر حياة آدمية لسكان المنطقة.





وأوضح الأهالى في شكواهم أن شارع غصن الزيتون وهو المدخل الرئيسى لمدينة المعراج بالمعادى من طريق الاوتوستراد يعانى من تراكم تلال من القمامة ، مما يعق حركة الطريق و يفسد المظهر الحضارى للمدينة.









إضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة بالشارع ما يجعل مدخل المدينة ليلا مرعبا و يثر ذعر الأهالى والمارة وينشر أعمال البلطجة.





وطلب الأهالي من المسئولين بسرعة الاهتمام بالأمر.



