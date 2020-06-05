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بين الناس

أهالي مدينة المعراج بالأوتوستراد يشكون من تراكم القمامة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:52 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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كريم ناصر
أرسل أهالى مدرينة المعراج بطريق بالأوتواستراد بالقاهرة شكوى إلى خدمة قراء صدى البلد، من انتشار أكوام القمامة الدئم بالمدينة، مما لا يوفر حياة آدمية لسكان المنطقة. 

وأوضح الأهالى في شكواهم أن شارع غصن الزيتون وهو المدخل الرئيسى لمدينة المعراج بالمعادى من طريق الاوتوستراد يعانى من تراكم تلال من القمامة ، مما يعق حركة الطريق و يفسد المظهر الحضارى للمدينة. 


إضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة بالشارع ما يجعل مدخل المدينة ليلا مرعبا و يثر ذعر الأهالى والمارة وينشر أعمال البلطجة. 

وطلب الأهالي من المسئولين بسرعة الاهتمام بالأمر. 

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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